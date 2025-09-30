Palermo, Inzaghi contro Stroppa: settimo scontro in Serie B per i due tecnici ​​

Dovevano incontrarsi in Serie A, invece Pippo Inzaghi e Giovanni Stroppa si ritrovano ancora in Serie B, alla guida rispettivamente di Palermo e Venezia. Entrambi hanno lasciato le squadre che li avevano portati alla promozione (Cremonese e Pisa) per sposare nuove sfide.

Il bilancio complessivo dei precedenti sorride a Stroppa, avanti con 4 vittorie contro le 3 di Inzaghi e un pareggio. Nei soli confronti in Serie B, però, è Superpippo a condurre: 3 successi, 2 sconfitte e un pari. La prima sfida tra i due risale al 2017/18 (Venezia-Foggia), poi altre tappe significative come il duello Benevento-Crotone del 2019/20, con entrambe le squadre promosse, e il testa a testa tra Monza e Brescia nel 2021/22.

Inzaghi ritrova da ex il Venezia, squadra con cui conquistò la B. Contro i lagunari non ha mai perso: 3 vittorie e un pari nei 4 precedenti, compresa la doppia affermazione con la Reggina nel 2022/23. Stroppa, invece, ha spesso sorriso contro il Palermo: 5 i successi totali, l’ultimo in un’amichevole con la Cremonese. Lo riporta il Giornale di Sicilia.





