Palermo – Venezia in tv e streaming: dove vederla in diretta, canale, orario / Serie B ​​

Tutto pronto per la 6a giornata di Serie B. Palermo – Venezia è in programma martedì 30 settembre, con fischio d’inizio alle 20.30 presso lo stadio “Renzo Barbera” di Palermo. I tifosi avranno diverse opzioni per seguire la partita in diretta, sia in tv che in streaming. Ecco tutte le modalità per non perdersi neanche un minuto della sfida.

Palermo – Venezia in diretta streaming su DAZN 💻📱

La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN, piattaforma che detiene i diritti della Serie BKT.

Per seguire Palermo – Venezia basta:







Essere abbonati a DAZN ;

Accedere all’app tramite smart TV, PC, smartphone o tablet ;

Oppure utilizzare dispositivi come Chromecast, Fire Stick, Apple TV o console da gioco compatibili.

DAZN garantisce la diretta integrale e l’accesso on demand, così da rivedere gli highlights anche a partita conclusa.

Palermo – Venezia anche su LaB Channel (Amazon Prime Video) 🎥🛒

Un’alternativa è rappresentata da LaB Channel, il canale ufficiale della Serie B disponibile su Amazon Prime Video Channels.

Ecco i passaggi per attivarlo:

Vai su primevideo.com ed entra con il tuo account; Accedi alla sezione “Iscrizioni ai canali”; Cerca LaB Channel e clicca su “Iscriviti subito”; L’offerta è di 7 giorni gratis, poi 9,99 € mensili; Gli utenti non abbonati a Prime dovranno attivare anche l’abbonamento base ad Amazon Prime.

Con LaB Channel, Palermo – Venezia sarà visibile in diretta streaming su qualsiasi dispositivo compatibile con Prime Video.

Come vedere Palermo – Venezia in tv 📺✨

Se non hai una smart TV compatibile con DAZN o Prime Video, puoi comunque guardare Palermo – Venezia sul televisore:

Utilizzando Sky Q , se disponi di decoder e abbonamento abilitati;

Collegando il PC alla TV tramite cavo HDMI ;

Oppure trasmettendo il contenuto con dispositivi wireless come Chromecast o Fire Stick, per proiettare la diretta da smartphone, tablet o PC al grande schermo.