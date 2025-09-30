Palermo – Venezia in tv e streaming: dove vederla in diretta, canale, orario / Serie B ​​

Palermo – Venezia in tv e streaming: dove vederla in diretta, canale, orario / Serie B

Redazione 30/09/2025 06:45

FOTO PEPE / PUGLIA

Tutto pronto per la 6a giornata di Serie B. PalermoVenezia è in programma martedì 30 settembre, con fischio d’inizio alle 20.30 presso lo stadio “Renzo Barbera” di Palermo. I tifosi avranno diverse opzioni per seguire la partita in diretta, sia in tv che in streaming. Ecco tutte le modalità per non perdersi neanche un minuto della sfida.

Palermo – Venezia in diretta streaming su DAZN 💻📱

La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN, piattaforma che detiene i diritti della Serie BKT.

Per seguire Palermo – Venezia basta:



  • Essere abbonati a DAZN;

  • Accedere all’app tramite smart TV, PC, smartphone o tablet;

  • Oppure utilizzare dispositivi come Chromecast, Fire Stick, Apple TV o console da gioco compatibili.

DAZN garantisce la diretta integrale e l’accesso on demand, così da rivedere gli highlights anche a partita conclusa.

Palermo – Venezia anche su LaB Channel (Amazon Prime Video) 🎥🛒

Un’alternativa è rappresentata da LaB Channel, il canale ufficiale della Serie B disponibile su Amazon Prime Video Channels.

Ecco i passaggi per attivarlo:

  1. Vai su primevideo.com ed entra con il tuo account;

  2. Accedi alla sezione “Iscrizioni ai canali”;

  3. Cerca LaB Channel e clicca su “Iscriviti subito”;

  4. L’offerta è di 7 giorni gratis, poi 9,99 € mensili;

  5. Gli utenti non abbonati a Prime dovranno attivare anche l’abbonamento base ad Amazon Prime.

Con LaB Channel, Palermo – Venezia sarà visibile in diretta streaming su qualsiasi dispositivo compatibile con Prime Video.

Come vedere Palermo – Venezia in tv 📺✨

Se non hai una smart TV compatibile con DAZN o Prime Video, puoi comunque guardare Palermo – Venezia sul televisore:

  • Utilizzando Sky Q, se disponi di decoder e abbonamento abilitati;

  • Collegando il PC alla TV tramite cavo HDMI;

  • Oppure trasmettendo il contenuto con dispositivi wireless come Chromecast o Fire Stick, per proiettare la diretta da smartphone, tablet o PC al grande schermo.

