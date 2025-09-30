Champions League, 2a giornata: tocca a Inter e Atalanta
Seconda giornata della fase a girone unico della Champions League. L’Atalanta gioca contro il Club Brugge, mentre l’Inter riceve lo Slavia Praga. Mercoledì tocca al Napoli, che sfida lo Sporting Lisbona, mentre la Juventus affronta il Villareal in trasferta.
LE PARTITE
Martedì 30 settembre
Atalanta – Club Brugge: ore 18.45
Kairat Almaty – Real Madrid: ore 18.45
Atletico Madrid – Eintracht Francoforte: ore 21
Bodoe Glimt – Tottenham: ore 21
Chelsea – Benfica: ore 21
Galatasaray – Liverpool: ore 21
Inter – Slavia Praga: ore 21
Olympique Marsiglia – Ajax: ore 21
Pafos – Bayern Monaco: ore 21
Mercoledì 1 ottobre
Union Saint-Gilloise – Newcastle: ore 18.45
Qarabag – Copenaghen: ore 18.45
Arsenal – Olympiacos: ore 21
Barcellona – PSG: ore 21
Bayer Leverkusen – PSV Eindhoven: ore 21
Borussia Dortmund – Athletic Bilbao: ore 21
Monaco – Manchester City: ore 21
Napoli – Sporting Lisbona: ore 21
Villareal – Juventus: ore 21