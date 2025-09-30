Champions League, 2a giornata: tocca a Inter e Atalanta ​​

Redazione 30/09/2025 11:14

Seconda giornata della fase a girone unico della Champions League. L’Atalanta gioca contro il Club Brugge, mentre l’Inter riceve lo Slavia Praga. Mercoledì tocca al Napoli, che sfida lo Sporting Lisbona, mentre la Juventus affronta il Villareal in trasferta.

LE PARTITE

Martedì 30 settembre 

Atalanta – Club Brugge: ore 18.45



Kairat Almaty – Real Madrid: ore 18.45

Atletico Madrid – Eintracht Francoforte: ore 21

Bodoe Glimt – Tottenham: ore 21

Chelsea – Benfica: ore 21

Galatasaray – Liverpool: ore 21

Inter – Slavia Praga: ore 21

Olympique Marsiglia – Ajax: ore 21

Pafos – Bayern Monaco: ore 21

Mercoledì 1 ottobre 

Union Saint-Gilloise – Newcastle: ore 18.45

Qarabag – Copenaghen: ore 18.45

Arsenal – Olympiacos: ore 21

Barcellona – PSG: ore 21

Bayer Leverkusen – PSV Eindhoven: ore 21

Borussia Dortmund – Athletic Bilbao: ore 21

Monaco – Manchester City: ore 21

Napoli – Sporting Lisbona: ore 21

Villareal – Juventus: ore 21

