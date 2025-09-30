Palermo - Venezia, quarta gara di fila con oltre 30mila spettatori: il dato aggiornato ​​

Palermo – Venezia sarà l’ennesima festa di pubblico al “Renzo Barbera”. A poche ore dal fischio d’inizio sono già garantite 30.239 presenze, confermando un trend che sta diventando la normalità per lo stadio rosanero. Anche stavolta i tifosi hanno risposto in massa, trasformando la sfida di cartello della Serie B in un evento che va oltre i novanta minuti.

Si tratta della quarta gara consecutiva con oltre 30mila spettatori sugli spalti, solo contando il campionato. Un dato che certifica il forte legame tra la città e la squadra e che proietta il Palermo tra i club più seguiti d’Italia, non solo in cadetteria.

La scia dei record di inizio stagione

Numeri impressionanti nelle prime uscite stagionali. Alla sfida d’esordio contro la Reggiana erano presenti 30.868 tifosi, una cifra che aveva subito fatto capire il potenziale della piazza. Poco dopo, contro il Frosinone, il dato era salito a 32.181 spettatori, confermando la crescita costante dell’entusiasmo.







Il punto più alto si è toccato con la partita contro il Bari: 32.363 presenze, di cui 15.859 biglietti venduti. Numeri che hanno reso il “Barbera” uno degli stadi più caldi e partecipati dell’intero panorama nazionale.

Palermo tra passione e grandi sfide

Non va dimenticato che già in estate i tifosi avevano dato un segnale forte: l’amichevole di lusso contro il Manchester City aveva richiamato ben 34.665 spettatori, un’autentica prova generale di quello che sarebbe stato l’andamento della stagione.

Oggi, con il Venezia in arrivo in Sicilia, la cornice è già scritta: oltre 30mila anime pronte a colorare gli spalti e a spingere i rosanero in una sfida che si annuncia tra le più delicate e affascinanti dell’intero campionato.

