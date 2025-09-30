San Siro venduto a Inter e Milan: i tempi per il nuovo stadio ​​

Dopo una maratona di quasi dodici ore, il Consiglio comunale di Milano ha approvato nella notte la delibera che sancisce la vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan. Il voto è stato serrato: 24 sì, 20 no e nessun astenuto, con due consiglieri assenti. Forza Italia ha disertato l’aula, fatta eccezione per Alessandro De Chirico che ha espresso voto contrario.

Con questa delibera il Comune cede il Meazza e le aree circostanti ai due club per 197 milioni di euro, aprendo la strada all’abbattimento dell’impianto e alla costruzione del nuovo stadio. Una svolta storica che segna l’inizio di una fase cruciale per il futuro calcistico e urbanistico della città.

Corsa contro il tempo

Il passaggio di proprietà dovrà essere definito entro 40 giorni, quindi non oltre il 10 novembre. Quella data è fondamentale: se lo stadio fosse ancora di proprietà pubblica scatterebbe il vincolo di interesse culturale sul secondo anello, che impedirebbe la demolizione.







Per questo la procedura si annuncia rapida: dal perfezionamento delle garanzie bancarie fino al rogito, tutto dovrà essere completato in tempi strettissimi. Solo così Inter e Milan potranno avere mano libera sul destino del Meazza.

Il progetto del nuovo impianto

Una volta perfezionato l’acquisto, i club dovranno presentare ufficialmente il progetto del nuovo stadio. Sarà firmato dagli studi Manica e Foster+Partners e prevede un impianto moderno da 71.500 posti, con aree commerciali, ristoranti, hotel di lusso e ampi parcheggi. Le linee guida: accessibilità, sostenibilità e innovazione.

Il nuovo San Siro sorgerà negli attuali parcheggi, così che le squadre possano continuare a giocare nel vecchio impianto fino al completamento dei lavori, previsto a partire dal 2027. In quella fase, vecchio e nuovo stadio conviveranno fianco a fianco.

Sguardo agli Europei

La conclusione dei lavori è fissata entro il 2031, con l’obiettivo di ospitare Euro 2032, assegnati a Italia e Turchia. Ad oggi solo l’Allianz Stadium di Torino rispetta i requisiti UEFA, motivo in più per non accumulare ritardi.

Inter e Milan hanno accolto con soddisfazione la decisione del Consiglio comunale, definendola un “passo storico e decisivo” per il futuro dei club, della città e per un impianto destinato a diventare una nuova icona architettonica internazionale.

