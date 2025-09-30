Nasce “Athletic Coach Lab”: masterclass di formazione per gli allenatori delle giovanili

L’Athletic Club Palermo lancia “Athletic Coach Lab – Formazione d’élite”, un progetto innovativo dedicato alla crescita e allo sviluppo professionale degli allenatori del settore giovanile nerorosa e delle società affiliate.

L’iniziativa prevede delle masterclass a cadenza mensile, pensate come veri e propri momenti di alta formazione, con la partecipazione di figure di spicco del panorama calcistico nazionale e internazionale. Gli ospiti, con esperienze alle spalle ai massimi livelli, metteranno a disposizione il proprio know-how, offrendo agli allenatori strumenti concreti per ampliare competenze metodologiche, tecnico-tattiche e gestionali.

Il progetto porta la firma del direttore generale Giorgio Perinetti, che ha voluto fortemente creare un percorso di formazione d’élite capace di valorizzare la cultura calcistica e di mettere al centro la figura dell’allenatore come guida educativa oltre che tecnica.







“Athletic Coach Lab nasce con l’obiettivo di migliorare le conoscenze dei nostri allenatori e di quelli delle società affiliate – spiega Giorgio Perinetti, direttore generale dell’Athletic Club Palermo – Crediamo che il valore aggiunto, per chi lavora quotidianamente con i giovani, sia la possibilità di confrontarsi con professionisti che hanno maturato competenze ed esperienze ai massimi livelli del calcio nazionale e internazionale. Con Athletic Coach Lab intendiamo rafforzare la nostra identità: un club che investe non solo sul talento dei giocatori, ma anche sulla preparazione di chi li accompagna nel loro percorso di crescita, sportivo e umano”.