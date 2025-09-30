Palermo - Venezia, i convocati di Inzaghi: ci sono Augello e Gomes ​​

Sono 22 i convocati di Pippo Inzaghi per la sfida contro il Venezia. Organico quasi al completo: gli unici assenti sono i due portieri infortunati, Gomis e Bardi, e Ranocchio, ancora out per il problema fisico accusato durante la gara con l’Udinese.

Sono stati inseriti in lista Augello e Gomes, che erano in dubbio. Entrambi hanno superato i rispettivi problemini fisici e sono operativi, ma dovrebbero comunque andare in panchina, almeno inizialmente. Convocato anche Diakité, che invece potrebbe giocare dal primo minuto.

La lista dei convocati

3 Augello







5 Palumbo

6 Gomes

8 Segre

9 Brunori

11 Gyasi

13 Bani

14 Vasic

17 Giovane

19 Bereszynski

20 Pohjanpalo

21 Le Douaron

23 Diakité

27 Pierozzi

28 Blin

29 Peda

30 Avella

31 Corona

32 Ceccaroni

66 Joronen

72 Veroli

77 Pizzuto

LEGGI ANCHE

PALERMO – VENEZIA, LE PROBABILI FORMAZIONI