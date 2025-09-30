Palermo – Venezia, i convocati di Inzaghi: ci sono Augello e Gomes
Sono 22 i convocati di Pippo Inzaghi per la sfida contro il Venezia. Organico quasi al completo: gli unici assenti sono i due portieri infortunati, Gomis e Bardi, e Ranocchio, ancora out per il problema fisico accusato durante la gara con l’Udinese.
Sono stati inseriti in lista Augello e Gomes, che erano in dubbio. Entrambi hanno superato i rispettivi problemini fisici e sono operativi, ma dovrebbero comunque andare in panchina, almeno inizialmente. Convocato anche Diakité, che invece potrebbe giocare dal primo minuto.
La lista dei convocati
3 Augello
5 Palumbo
6 Gomes
8 Segre
9 Brunori
11 Gyasi
13 Bani
14 Vasic
17 Giovane
19 Bereszynski
20 Pohjanpalo
21 Le Douaron
23 Diakité
27 Pierozzi
28 Blin
29 Peda
30 Avella
31 Corona
32 Ceccaroni
66 Joronen
72 Veroli
77 Pizzuto