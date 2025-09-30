Il ritorno di Magnani: il difensore è stato convocato per Reggiana - Spezia ​​

Dopo oltre due mesi di stop, Giangiacomo Magnani torna finalmente tra i convocati. Il difensore centrale della Reggiana, fermo per infortunio dalla fine di luglio, è stato inserito nella lista dei disponibili per la gara contro lo Spezia. Una notizia che segna il suo ritorno in campo e che apre alla possibilità di vederlo esordire con la maglia granata.

Magnani ha lasciato Palermo in estate a causa di gravi problemi familiari, chiedendo di avvicinarsi a casa. La scelta è ricaduta sulla Reggiana, che lo ha accolto in prestito. Fino ad oggi, però, non era mai riuscito a debuttare ufficialmente, complici i guai fisici che lo hanno tenuto lontano dal campo.

Il lavoro di recupero

La buona notizia è arrivata il 23 settembre, quando per la prima volta Magnani ha svolto l’intero allenamento con il gruppo. Un passo significativo, anche se il giocatore resta in evidente ritardo di condizione: senza una vera preparazione estiva, servirà tempo per ritrovare ritmo e competitività.







L’allenatore Dionigi, consapevole della situazione, valuta di inserirlo gradualmente. Contro lo Spezia potrebbe partire dalla panchina, pronto a subentrare solo in caso di emergenza, senza forzare i tempi e senza correre rischi inutili.

Una risorsa preziosa

Il valore e l’esperienza di Magnani non sono in discussione. Difensore solido e di carattere, può rappresentare una pedina importante per la retroguardia granata in una stagione che si annuncia lunga e impegnativa. Per questo lo staff medico e tecnico non vuole commettere errori: meglio attendere qualche giorno in più piuttosto che incorrere in una ricaduta.

Il ritorno in lista, comunque, è un segnale forte per il gruppo e per l’ambiente. La Reggiana sa di avere a disposizione un rinforzo di spessore e il giocatore non vede l’ora di tornare protagonista.

