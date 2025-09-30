 ​​

Palermo – Venezia, le formazioni ufficiali

30/09/2025

Diverse novità nel Palermo. In difesa, Pierozzi è confermato come braccetto di destra. Augello recupera ed è titolare, mentre Diakité agisce sulla fascia destra. Blin è stato scelto al fianco di Segre, ma c’è anche GiovaneBrunori torna dal primo minuto.

Le formazioni ufficiali (calcio d’inizio alle 20.30)

PALERMO (3-5-2): 66 Joronen; 27 Pierozzi, 13 Bani, 32 Ceccaroni; 23 Diakité, 8 Segre, 28 Blin, 17 Giovane, 3 Augello; 9 Brunori (C), 20 Pohjanpalo.

A disposizione: 30 Avella, 77 Pizzuto, 5 Palumbo, 6 Gomes, 11 Gyasi, 14 Vasic, 19 Beresisnki, 21 Le Douaron, 29 Peda, 31 Corona, 72 Veroli.



Allenatore: Inzaghi.

VENEZIA : 1 Stankovic, 2 Korac, 3 Schingitienne, 5 Haps, 6 Busio (C), 7 Fila, 8 Doumbia, 18 Hainaut, 24 Lella, 33 Sverko, 71 Kike Perez.

A disposizione: 22 Plizzari, 9 Adorante, 10 Yeboah, 16 Venturi, 19 Bjarkason, 20 Sagrado, 21 Compagnon,  30 Svoboda, 37 Bohinen, 48 Sidibé, 80 Casas, 99 Pietrelli.

Allenatore: Stroppa.

Arbitro: Livio Marinelli (Tivoli).

Primo assistente: Marco Scatragli (Arezzo).

Secondo assistente: Andrea Zezza (Ostia Lido).

Quarto ufficiale: Mattia Ubaldi (Roma 1).

VAR: Matteo Gariglio (Pinerolo).

AVAR: Giacomo Camplone (Lanciano).

