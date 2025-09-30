Palermo - Venezia, il dato degli spettatori al "Barbera" ​​

Sono 31.933 gli spettatori presenti al “Barbera” per il big match tra Palermo e Venezia, di cui 15.429 biglietti venduti. Un dato straordinario, soprattutto considerando che si tratta di un turno infrasettimanale, e che si avvicina al record stagionale registrato contro il Bari, quando sugli spalti si contarono 32.363 presenze (15.859 biglietti venduti).

La cifra supera quella fatta registrare nella sfida contro il Frosinone, con 32.181 spettatori, e quella dell’esordio stagionale contro la Reggiana, che vide 30.868 tifosi sugli spalti.

Numeri importanti, che confermano il crescente entusiasmo intorno alla squadra. L’unica occasione che ha fatto meglio resta l’amichevole di lusso contro il Manchester City, con 34.665 titoli emessi.







