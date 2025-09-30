Palermo - Venezia 0 - 0 LE PAGELLE / Diakitè e Bani tengono in piedi i rosa ​​

È finita 0 a 0 e, pur non essendo un grande risultato, il Palermo può essere contento perché dopo un primo tempo equilibrato è stato il Venezia a dominare la ripresa con un possesso palla schiacciante che fortunatamente non ha prodotto grossi pericoli. I rosa restano imbattuti e se ci sono riusciti contro una delle più forti del campionato è perché hanno messo almeno in campo tutto quello che avevano: anche se non era molto.

Inzaghi forse se l’aspettava, se è vero che ha rinunciato a Palumbo (nemmeno entrato a gara in corsa) e ha fortificato gli argini con giocatori da battaglia. Ma la squadra è parsa affaticata fisicamente e stanca mentalmente dopo un tour de force dal quale esce comunque indenne. I cambi operati nel secondo tempo non hanno prodotto gli effetti sperati e il Palermo non si è mai affacciato nella trequarti avversaria: alla fine zero tiri in porta nella ripresa contro i 9 del Venezia. E il carico dei cartellini (compresa l’espulsione di Ceccaroni) è un fardello pesante.

Un passo indietro, sicuramente, ma non è mancata l’attenzione e come spesso accade in serie B le partite che non puoi vincere devi evitare di perderle. Tradotto in poche parole: il Palermo non l’ha vista mai ma è riuscito quanto meno a rendere in salita la strada del Venezia che la porta l’ha centrata solo un paio di volte. La vetta della classifica è ancora a vista e siamo solo alla sesta giornata. La gente è andata via delusa ma non ha certamente fischiato, la maglia è stata sudata fino alla fine.







PALERMO: Joronen 6,5; Pierozzi 6 (dal 1′ s.t. Peda 6), Bani 6,5, Ceccaroni 6; Diakité 7 (dal 40′ s.t. Bereszynski s.v.), Segre 6, Blin 6, Giovane 6 (dal 12′ s.t. Gomes 5,5), Augello 6 (dal 1′ s.t. Gyasi 5,5); Brunori 6 (dal 12′ s.t. Le Douaron 5,5), Pohjanpalo 6,5.

VENEZIA: Stankovic 6, Schingitienne 6,5, Korac 6,5, Sverko 6,5; Hainaut 6, Doumbia 6,5, Busio 7, Lella 6 (dal 20′ s.t. Yeboah 6), Haps 6 (dal 33′ s.t. Bjarkason s.v.); Fila 5,5 (dal 47′ s.t. Casa s.v.), Kike Perez 7 (dal 47′ s.t. Bohinen s.v.).

Joronen 6,5: Sta a guardare a lungo, un solo brivido nel primo tempo ma il tiro avversario è ribattuto da Bani. Un tiro di Perez nella ripresa termina alto. Insomma, suda la maglia ma non sporca i guanti. Però la sufficienza piena la guadagna a sette minuti dalla fine con una bella parata all’incrocio su tiro di Kike Perez.

Pierozzi 6: Un’ammonizione dopo un quarto d’ora (si immola per bloccare un pericoloso contropiede del Venezia) cambia i piani della partita: era partito da braccetto di destra, subito dopo il cartellino Inzaghi lo cambia con Diakité. Gioca condizionato ma non si risparmia e sulla fascia destra, con licenza di attaccare, porta avanti un buon numero di palloni interessanti. Poi, in ossequio alla “legge” di Inzaghi, lascia il campo all’intervallo per non rischiare un altro cartellino.

(dal 1′ s.t. Peda) 6: Ormai è a tutti gli effetti un titolare, nel senso che quando entra in campo la squadra non ne risente: dal suo lato i rischi sono ridotti.

Bani 6,5: Negli episodi più importanti c’è sempre. Ribatte in area col corpo un pericoloso tiro dal limite del Venezia, quando il Palermo batte i calci piazzati è sempre in agguato e va vicino al gol con un tiro da dentro l’area deviato da un difensore. Anche lui viene condizionato da una ammonizione rimediata nel finale del primo tempo e si vede nella ripresa quando diventa dura tamponare i veneti che sono anche forti fisicamente oltre che tecnicamente. Guadagna mezzo punto per un bel recupero difensivo in scivolata.

Ceccaroni 6: Apparentemente non deve nemmeno soffrire più di tanto. In realtà per tutto il primo tempo è talmente concentrato e in forma che rende facile tutto quello che fa. Nella ripresa, con le sostituzioni, deve dare sostanza a una difesa rimaneggiata che soffre un po’, soprattutto all’inizio: il Palermo arretra, il Venezia pressa abbastanza e Ceccaroni va spesso in difficoltà. Finisce la gara stremato, con i crampi e pure con una espulsione nel recupero per doppia ammonizione: ha almeno la soddisfazione di ribattere in area una conclusione pericolosa di Yeboah.

Diakité 7: Comincia laterale di destra e ingaggia tanti duelli di forza per difendere la posizione. Da difensore se la cava abbastanza bene grazie anche a una buona condizione fisica. Nella ripresa, con Peda in campo, torna a giocare a tutta fascia. È molto intelligente in occasione di un paio di sponde in area, sempre sugli sviluppi dei calci piazzati. A volte è goffo ma sino a quando sarà così reattivo, capace di recuperare tanti palloni, sarà un giocatore utile. Una provvidenziale “diagonale” nel finale di gara salva il Palermo.

(dal 40′ s.t. Bereszynski) s.v.: Debutta in maglia rosa, segno che anche lui adesso è quasi al passo con gli altri. Entra in un clima di battaglia e va a fare muro sulla destra.

Segre 6: Nella battaglia di centrocampo, dove c’è da inseguire, combattere e ripartire, è tra i più lucidi perché sta bene sia sotto l’aspetto fisico che mentale. Ha sul piede destro, in scivolata, una buona occasione per sbloccare la gara ad inizio di primo tempo ma la sua conclusione in acrobazia risulta troppo centrale. Nella ripresa va in sofferenza anche lui.

Blin 6: È un giocatore ritrovato dopo un avvio di stagione ai box. Sempre molto lucido nel trovare la posizione giusta, con Segre trova subito una buona intesa e dimostra anche un piede educato (ma già si sapeva) quando di incarica di battere i calci piazzati.

Giovane 6: È stata la sua settimana, nel senso che ha giocato da titolare a Udine e dopo lo spezzone di Udine viene riproposto da Inzaghi fin dall’inizio. Non ha ancora grande personalità ma ha la voglia di sacrificarsi che lo porta ad essere attento e dentro la partita. Dà il suo contributo e una sufficienza stiracchiata se la porta a casa. Esce a mezz’ora dalla fine.

(dal 12′ s.t. Gomes) 5,5: Non è riuscito a cambiare la partita come magari sperava Inzaghi. Si schiera da mezzala sinistra ma tocca pochi palloni.

Augello 6: Per essere uno in forse fino all’ultimo per un problema alla caviglia, non ha giocato male. E’ stato il solito riferimento sulla fascia sinistra ma con una partita così bloccata ha dovuto guardare anche indietro per non farsi sorprendere. Lascia il campo all’intervallo, evidentemente per non forzare.

(dal 1′ s.t. Gyasi) 5,5: Rileva Augello e va a giocare sulla fascia sinistra. Sembra un po’ stanco, fa molta confusione

Brunori 6: Torna titolare e sembra avere la voglia di spaccare il mondo, forse ripensando a quando due anni fa segnò il primo gol stagionale proprio alla sesta giornata e proprio contro il Venezia. È molto attivo, cerca con la sua tecnica di inventare qualcosa sugli spazi stretti ma non è facile. Ed è comunque utile nel pressing dovendo guardare a vista Busio, dal quale passa quasi tutto il gioco del Venezia. Esce stanchissimo.

(dal 12′ s.t. Le Douaron) 5,5: Nemmeno il suo ingresso cambia l’assetto della partita. Vede pochi palloni perché la palla ce l’ha sempre il Venezia: per lottare lotta ma non può fare molto.

Pohjanpalo 6,5: Vita difficilissima, in un area piena di difensori avversari e con spazi quasi inesistenti. Però è sempre in agguato e merita anche mezzo punto in più per la capacità di essere utile in difesa: in almeno un paio di occasioni è provvidenziale con due colpi di testa per spazzare la propria area.

