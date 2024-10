Bundesliga, Bochum – Bayern Monaco: dove vederla in tv e diretta streaming

É tempo di Bundesliga: il Bochum ospita il Bayern Monaco per l’ottava giornata di campionato. Ma dove vedere la partita in diretta tv? E in live streaming?

BOCHUM – BAYERN MONACO IN TV E STREAMING LIVE: NIENTE DIRETTA IN CHIARO, CANALE, ORARIO / BUNDESLIGA

La gara tra Bochum e Bayern Monaco è in programma domenica 27 ottobre alle 15.30: sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 259) e in streaming su Sky Go e Now.