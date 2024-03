Borrelli: “Contento per la doppietta. Ogni partita è come una finale”

Parla Gennaro Borrelli. L’attaccante del Brescia, autore di una doppietta, è intervenuto in conferenza stampa per parlare della vittoria dei suoi contro il Palermo.

“Sono contento per i gol ma ancora di più dei tre punti della squadra – afferma Borrelli, parole riportate da Tifobrescia.it -. Ringrazio i tifosi per i cori al momento del cambio. Il campionato è ancora lungo, le ultime partite sono sempre più difficili. Affrontiamo ogni partita come se fosse una finale”..

“Il mio obiettivo a breve termine è quello di raggiungere la doppia cifra. Rimanere a Brescia? Sto molto bene, ma sono cose che riguardano anche la società. La trasferta di Parma? Fa un po’ meno paura.”