Corini: “Due sconfitte che ci penalizzano tanto, ma ci sono ancora dieci gare”

Doveva essere la gara della rivalsa, invece il Palermo si arrende al “Rigamonti” e perde 4-2 col Brescia di Maran. Secondo Eugenio Corini, intervenuto nel post partita, ci sono “sicuramente stati episodi negativi” a determinare il risultato.

“C’è grande rammarico perché la squadra aveva reagito bene, stavamo facendo la gara che volevamo. Poi, c’è stata l’espulsione e il Brescia ha preso fiducia – spiega a Sky Sport -. Nel primo tempo dovevamo reggere e mantenere il pareggio. Ci siamo detti delle cose, c’è una dignità anche nella sconfitta”.

“Purtroppo queste due sconfitte ci penalizzano tanto, avevamo riacceso l’entusiasmo – prosegue -. C’è grande delusione ma ne mancano dieci e dobbiamo rimetterci in sesto ripartendo dalla gara di Lecco”.

Infine l’opinione sulle tante reti prese in queste uscite. “I gol li abbiamo sempre fatti, ma questo trittico di partite ci ha penalizzato e dobbiamo migliorare. Perché è oggettivamente difficile vincere se prendi 3 o 4 marcature”. C’è ancora tempo per lavorare? Fino a tre partite fa avevamo trovato un buon equilibrio. Oggi è stata una gara particolare, le due sconfitte ci hanno allontanato in classifica“, conclude.

LEGGI ANCHE

LA CRONACA DEL MATCH

LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA