Playoffs NBA, Boston Celtics – Orlando Magic: dove vedere in diretta tv e streaming

L’NBA entra nel vivo con i playoff: i Boston Celtics, secondi in classifica a est, affrontano gli Orlando Magic, reduci dalla vittoria del play-in. Ma dove vedere la partita? A che ora inizia?

BOSTON CELTICS – ORLANDO MAGIC: DIRETTA, TV E STREAMING, ORARIO, LINK, CANALE

La partita inizia alle 21.30 (ora italiana) di domenica 20 aprile. La partita sarà visibile in diretta tv su Sky, che la trasmetterà sul canale 209: Sky Sport Nba. Il live streaming sarà disponibile su NOW (vedi QUI) e sul servizio Sky Go.