Breda sulla B: "E poi c’è il Palermo. Ha tutto per fare bene" ​​

Il tecnico Roberto Breda, intervistato da Tuttomercatoweb, ha analizzato tra vari temi anche la Serie B.

“Il Monza ha avuto pazienza e ora si vede una squadra che ha qualcosa in più degli altri. Non ha il divario che aveva il Sassuolo dalle altre, ma resta la squadra più forte”.

Poi, il club rosanero. “E poi c’è il Palermo, queste frenate ci possono stare. Ma come gruppo e allenatore ha tutto per fare bene”.







Infine, la C. “Perugia in zone basse? La C è tosta. Sono tutte piazze importanti che anche in virtù del blasone e della tradizione magari possono incappare in qualche difficoltà”, conclude.