Breda sulla B: “E poi c’è il Palermo. Ha tutto per fare bene”
Il tecnico Roberto Breda, intervistato da Tuttomercatoweb, ha analizzato tra vari temi anche la Serie B.
“Il Monza ha avuto pazienza e ora si vede una squadra che ha qualcosa in più degli altri. Non ha il divario che aveva il Sassuolo dalle altre, ma resta la squadra più forte”.
Poi, il club rosanero. “E poi c’è il Palermo, queste frenate ci possono stare. Ma come gruppo e allenatore ha tutto per fare bene”.
Infine, la C. “Perugia in zone basse? La C è tosta. Sono tutte piazze importanti che anche in virtù del blasone e della tradizione magari possono incappare in qualche difficoltà”, conclude.
1 thought on “Breda sulla B: “E poi c’è il Palermo. Ha tutto per fare bene””
Ribadisco, tra il serio ed il faceto, un suggerimento fatto tempo fa alla redazione: fare una sezione titolata “Dicono del Palermo”, dove riportare tutte le dichiarazioni mirabolanti sul Palermo rilasciate da addetti ai lavori di vario genere: sedicenti esperti (opinionisti/giornalisti), procuratori o presunti tali, calciatori, ex calciatori, allenatori, ex allenatori, dirigenti di questa o quell’altra squadra o federazione, faccendieri del calcio e chi più ne ha più ne metta.
Tutta sta roba surreale,che non sta né in cielo né in terra, che sentiamo da 3 anni e che oramai sa tanto di clichè, tipo:
– “Il Palermo è una corazzata”;
– “Il Palermo ha tutto per vincere il campionato”;
– “Il Palermo è la squadra da battere”;
– “Il palermo è /rimane la favorita per la promozione”
– “Il Palermo concorrerà per la A”
– “Il Palermo per ora è in difficoltà, ma (una delle stron..te di cui sopra)”.
Già questa settimana ci avete deliziato con le perle di Ursino (“Il Palermo rimane tra le favorite”), Abate (“Il Palermo concorrerà per la A”) ed ora con quella di Breda. Mi stupisco manchi Accardi, con corredata la consueta foto