Palermo, Pohjanpalo alla ricerca del gol: non segna da cinque gare ​​

Il Palermo necessita del miglior Pohjanpalo per ritornare a ottenere risultati positivi, a partire dalla delicata sfida di domani contro l’Entella. L’ex Venezia deve interrompere un digiuno che dura da cinque partite: da quando è arrivato in Serie B nell’estate 2022, non ha mai accumulato così tante gare consecutive senza segnare. In diverse occasioni si è trovato a secco per cinque partite di fila, ma alla sesta ha sempre realizzato una rete; sarà quindi fondamentale il suo contributo per il Sannazzari al fine di evitare un record certamente poco favorevole per un giocatore delle sue qualità.

La pausa ha confermato l’esclusione della Finlandia dal Mondiale, una competizione che rimane ancora un tabù per la Nazionale scandinava: Pohjanpalo ha disputato 60 minuti senza incidere nel sorprendente 0-1 subito contro Malta venerdì scorso, mentre lunedì è rimasto in panchina durante la vittoria netta dei compagni contro Andorra in amichevole (4-0). Il ridotto minutaggio restituisce a Inzaghi un giocatore con gambe relativamente fresche, ma consapevole del peso che sta assumendo il suo digiuno sotto il profilo delle ambizioni sia personali sia della squadra

L’ultima marcatura risale alla settima giornata contro lo Spezia; da allora il Palermo ha vinto solo una delle successive cinque partite, perdendone tre (senza segnare alcun gol) e pareggiandone una. Sebbene i numeri relativi alla zona gol di Pohjanpalo tendano generalmente a migliorare nel girone di ritorno, le sue difficoltà iniziano a destare preoccupazione tra i tifosi: le palle giocabili sono poche e non sempre pulite. I palloni giocabili a disposizione sono limitati e non sempre puliti; tuttavia, mentre in passato le poche occasioni create venivano sfruttate al meglio, attualmente ciò non avviene più.







Le difficoltà realizzative coinvolgono non solo il reparto offensivo, ma l’intera squadra. Superpippo ha tentato di imprimere un nuovo impulso modificando l’assetto tattico (dal 3-4-2-1 al 3-5-2) e impiegando alcuni interpreti in ruoli differenti (Palumbo più arretrato, Pierozzi nuovamente esterno a tutta fascia), ma la definitiva verifica arriverà soltanto dal confronto sul campo previsto per domani.

L’Entella potrebbe diventare la venticinquesima vittima in Serie B di Pohjanpalo (l’undicesima dalla sua acquisizione da parte del Palermo), il quale, giunto in Italia nel 2022, ha segnato contro ogni avversario incontrato e con modalità varie; tuttavia, fino ad oggi non ha mai affrontato i liguri, tornati nel campionato cadetto dopo quattro anni di assenza.

Negli ultimi tre anni soltanto due giocatori sono riusciti a segnare contro 25 squadre diverse: uno è Coda, capocannoniere storico della Serie B con 139 reti, l’altro è proprio Brunori, attuale o comunque uno degli attuali partner d’attacco del finlandese. Lo riporta il Giornale di Sicilia.