Serie B, 13a giornata: si riparte con Catanzaro – Pescara

Redazione 21/11/2025 11:06

La Serie B riparte dopo la sosta con la sfida tra Catanzaro e Pescara. Sabato tocca al Palermo sul campo dell’Entella. Modena e Monza giocano in casa rispettivamente contro Südtirol e Cesena. Sampdoria – Juve Stabia chiude il programma.

LE PARTITE

Venerdì 21 novembre

Catanzaro – Pescara: ore 20.30



Sabato 22 novembre 

Avellino – Empoli: ore 15

Carrarese – Reggiana: ore 15

Entella – Palermo: ore 15

Padova – Venezia: ore 17.15

Bari – Frosinone: ore 19.30

Domenica 23 novembre 

Mantova – Spezia: ore 15

Modena – Südtirol: ore 15

Monza – Cesena: ore 17.15

Lunedì 24 novembre 

Sampdoria – Juve Stabia: ore 20.30

LA CLASSIFICA

26 Monza
25 Modena
23 Cesena
22 Frosinone
19 Venezia, Palermo
17 Juve Stabia*
16 Reggiana, Avellino
15 Carrarese, Catanzaro
14 Padova, Empoli, Entella
13 Bari*
12 Südtirol
11 Mantova 
8 Spezia, Pescara
7 Sampdoria

*una partita in meno

