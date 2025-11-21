Serie B, 13a giornata: si riparte con Catanzaro – Pescara
La Serie B riparte dopo la sosta con la sfida tra Catanzaro e Pescara. Sabato tocca al Palermo sul campo dell’Entella. Modena e Monza giocano in casa rispettivamente contro Südtirol e Cesena. Sampdoria – Juve Stabia chiude il programma.
LE PARTITE
Venerdì 21 novembre
Catanzaro – Pescara: ore 20.30
Sabato 22 novembre
Avellino – Empoli: ore 15
Carrarese – Reggiana: ore 15
Entella – Palermo: ore 15
Padova – Venezia: ore 17.15
Bari – Frosinone: ore 19.30
Domenica 23 novembre
Mantova – Spezia: ore 15
Modena – Südtirol: ore 15
Monza – Cesena: ore 17.15
Lunedì 24 novembre
Sampdoria – Juve Stabia: ore 20.30
LA CLASSIFICA
26 Monza
25 Modena
23 Cesena
22 Frosinone
19 Venezia, Palermo
17 Juve Stabia*
16 Reggiana, Avellino
15 Carrarese, Catanzaro
14 Padova, Empoli, Entella
13 Bari*
12 Südtirol
11 Mantova
8 Spezia, Pescara
7 Sampdoria
*una partita in meno