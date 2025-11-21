Serie B, 13a giornata: si riparte con Catanzaro - Pescara ​​

La Serie B riparte dopo la sosta con la sfida tra Catanzaro e Pescara. Sabato tocca al Palermo sul campo dell’Entella. Modena e Monza giocano in casa rispettivamente contro Südtirol e Cesena. Sampdoria – Juve Stabia chiude il programma.

LE PARTITE

Venerdì 21 novembre

Catanzaro – Pescara: ore 20.30







Sabato 22 novembre

Avellino – Empoli: ore 15

Carrarese – Reggiana: ore 15

Entella – Palermo: ore 15

Padova – Venezia: ore 17.15

Bari – Frosinone: ore 19.30

Domenica 23 novembre

Mantova – Spezia: ore 15

Modena – Südtirol: ore 15

Monza – Cesena: ore 17.15

Lunedì 24 novembre

Sampdoria – Juve Stabia: ore 20.30

LA CLASSIFICA

26 Monza

25 Modena

23 Cesena

22 Frosinone

19 Venezia, Palermo

17 Juve Stabia*

16 Reggiana, Avellino

15 Carrarese, Catanzaro

14 Padova, Empoli, Entella

13 Bari*

12 Südtirol

11 Mantova

8 Spezia, Pescara

7 Sampdoria

*una partita in meno