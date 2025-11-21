Serie C Girone C, 15a giornata: c’è Audace Cerignola – Crotone
La 15a giornata di Serie C si apre con Audace Cerignola – Crotone. Sabato due siciliane: il Siracusa riceve l’Altamura, mentre il Trapani sfida il Foggia. Domenica il Catania, in casa contro il Latina.
LE PARTITE
Venerdì 21 novembre
Audace Cerignola – Crotone: ore 20.30
Sabato 22 novembre
Giugliano – Casarano: ore 14.30
Siracusa – Altamura: ore 14.30
Sorrento – Casertana: ore 14.30
Trapani – Foggia: ore 14.30
Monopoli – Picerno: ore 17.30
Domenica 23 novembre
Cavese – Atalanta U23: ore 12.30
Catania – Latina: ore 14.30
Cosenza – Benevento: ore 14.30
Salernitana – Potenza: ore 17.30