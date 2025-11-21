Serie C Girone C, 15a giornata: c'è Audace Cerignola - Crotone ​​

Redazione 21/11/2025 11:13

La 15a giornata di Serie C si apre con Audace Cerignola – Crotone. Sabato due siciliane: il Siracusa riceve l’Altamura, mentre il Trapani sfida il Foggia. Domenica il Catania, in casa contro il Latina.

LE PARTITE

Venerdì 21 novembre 

Audace Cerignola – Crotone: ore 20.30



Sabato 22 novembre

Giugliano – Casarano: ore 14.30

Siracusa – Altamura: ore 14.30

Sorrento – Casertana: ore 14.30

Trapani – Foggia: ore 14.30

Monopoli – Picerno: ore 17.30

Domenica 23 novembre 

Cavese – Atalanta U23: ore 12.30

Catania – Latina: ore 14.30

Cosenza – Benevento: ore 14.30

Salernitana – Potenza: ore 17.30

