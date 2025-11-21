Abate: “Sapevamo che col Palermo sarebbe stata dura, concorrerà per la A”

Ignazio Abate, fresco di vittoria contro il Palermo nell’ultimo turno di campionato, è stato intervistato per Il Corriere dello Sport ed è tornato a parlare della partita vinta contro il suo grande amico Inzaghi.

“Per carattere non riesco a godermi a fondo le cose – commenta a riguardo – . Sapevamo che sarebbe stata dura contro una squadra fortissima che alla fine concorrerà per la A. Ma noi dobbiamo vivere tutto come una grande occasione da cogliere e per step di crescita. In casa siamo fastidiosi perché riusciamo a esprimerci con personalità. Dobbiamo migliorare in trasferta. Ma i ragazzi sanno che c’è un percorso da fare”.

Un calcio propositivo e intenso, che sta portando ottimi risultati alla squadra di Castellamare di Stabia: “Credo che esprimersi bene ti dia più possibilità di vincere. La cosa difficile è apprendere a utilizzare il sistema di gioco adottato. Poi occorre sacrificio nei duelli che dipendono dall’impegno di ogni calciatore. Non sono un integralista, ma saper riconoscere le fasi di gioco serve tanto. Nel calcio oggi bisogna saper giocare in modo relazionale e senza mai rinunciare al coraggio“.







