Brescia – Palermo, match da “profili di rischio”: restrizioni per i tifosi rosanero

Prima la Cremonese, poi la Ternana e, infine, il Brescia. Proprio per quest’ultima gara in programma i tifosi del Palermo andranno incontro ad alcune restrizioni riguardanti il settore ospiti. Lo ha comunicato l’Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive che suggerisce la vendita dei tagliandi per il match del 2 marzo alle ore 14 contro il Brescia “esclusivamente per il settore ospiti” e “solo se sottoscrittori della Fidelity Card”.

La nota

Per l’incontro di calcio di Serie B “Brescia – Palermo”, in programma il 2 marzo 2024, caratterizzato da profili di rischio, si suggerisce l’adozione, in sede di GOS, delle seguenti misure organizzative:

– vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Palermo esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva “Palermo Football Club”;

. impiego di un adeguato numero di steward;

– rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore.