Biagianti: “Catania fatica, ma i tifosi non devono mollare. Allenare il club? Un sogno”

“Sono contento del percorso che mi ha portato a Catania. Ormai qui tutti mi conoscono“. Lo dichiara l’ex capitano rossazzurro Marco Biagianti, intervistato ai “Panini Studios on the Road”.

Biagianti manda un messaggio ai tifosi. “Dico loro di non mollare. La passione c’è sempre stata da parte dei tifosi rossazzurri, lo hanno dimostrato anche quest’anno con tantissimi abbonati in C e numeri notevoli sugli spalti”.

“Il campionato di C è complicato, il Catania sta facendo fatica ma bisogna essere fiduciosi e crederci sempre. Intanto mi auguro il prima possibile che il Catania torni in Serie B, traguardo minimo per una piazza che merita la Serie A”.

“Oggi alleno la Primavera, lo scorso anno ho fatto il Team Manager a Catania e non lo consiglio a nessuno perché è un ruolo difficile e complicato. Da dicembre guido i ragazzi della Primavera e sono molto felice di farlo. Allenare il Catania? E’ il mio sogno, d’altronde si vive anche di sogni ed obiettivi”.