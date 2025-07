Padova, colpo a effetto: Papu Gomez supera le visite mediche

Il Padova neopromosso in Serie B piazza un colpo di mercato a effetto e coraggioso: il Papu Gomez firmerà nelle prossime ore un contratto con il club veneto e tornerà a giocare dopo quasi 2 anni.

La sua ultima partita risale all’8 ottobre 2023, con la maglia del Monza: il 20 ottobre 2023 gli è stata infatti inflitta una sospensione dalla FIFA, a seguito di un test antidoping positivo risalente all’ottobre 2022.

Gomez ha adesso sostenuto le visite mediche con esito positivo: “L’abbiamo trovato in grande forma – ha detto il dottor Luigi Munari -, segno che si è sempre tenuto in condizione anche nei tanti mesi lontani dal campo. È un giocatore integro, che non ha nessun problema fisico”.





LEGGI ANCHE

PALERMO, GYASI A UN PASSO DALLA FIRMA