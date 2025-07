Calciomercato Catania, in arrivo tre nuovi acquisti

Il Catania è pronto ad accogliere due nuovi rinforzi per la difesa: si tratta di Simone Pieraccini, giovane centrale classe 2003, e Daniele Donnarumma, terzino sinistro esperto. Il primo arriverà in prestito con opzione di riscatto e controriscatto, mentre il secondo verrà acquistato a titolo definitivo dal Cesena.

In attacco è in arrivo Alex Rolfini. Dopo la rescissione con il Vicenza, l’attaccante classe 1996 è pronto a firmare a parametro zero con il club etneo. Gli etnei lavorano anche in uscita, salutanodue giocatori: Rocco Costantino e Davide Guglielmotti hanno trovato l’accordo per rescindere il contratto.

Costantino, dopo il rientro dal prestito al Messina, ripartirà dalla Serie D con il Chievo Verona. Guglielmotti invece resterà tra i professionisti: su di lui ci sono diversi club di Lega Pro, tra cui Arezzo e FeralpiSalò.





