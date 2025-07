Palermo, ‘rivoluzione’ nello staff: la nuova organizzazione

Dopo due stagioni segnate da numerosi infortuni e da una condizione atletica spesso deficitaria nei momenti chiave del campionato, il Palermo ha deciso di voltare pagina. La società rosanero ha avviato una profonda riorganizzazione della propria struttura tecnica e sanitaria, puntando su figure di altissimo profilo per alzare il livello di professionalità e competenza dello staff.

A guidare questa vera e propria rivoluzione, voluta dal nuovo corso targato Filippo Inzaghi, sono tre nomi chiave: Giuseppe Bellistri, nuovo responsabile dei preparatori atletici; Marco Bruzzone, medico sportivo con lunga esperienza in Serie A; e Paolo Giordani, che curerà il recupero degli infortuni. Obiettivo dichiarato: ridurre al minimo i guai muscolari e ottimizzare la performance atletica dell’intera rosa.

Dallo staff del Real a Palermo

Il ritorno di Giuseppe Bellistri rappresenta un colpo di rilievo per il Palermo. Nato ad Augusta nel 1987, dopo aver mosso i primi passi nei settori giovanili di Milan e Inter, il preparatore ha fatto parte dello staff del Real Madrid di Carlo Ancelotti, lavorando al fianco di Antonio Pintus.





Il Palermo punta su di lui per guidare e rinnovare tutta la preparazione atletica. La sua figura rappresenta una garanzia sia per le competenze maturate all’estero sia per la conoscenza già acquisita dell’ambiente rosanero. Bellistri lavorerà in sinergia con Luca Alimonta, Daniele Cominotti e il confermato Guglielmo Pillitteri.

Salto di qualità anche in ambito sanitario

Anche il fronte medico-sanitario subisce un deciso upgrade con l’arrivo di Marco Bruzzone. Il dottore vanta un lungo curriculum in Serie A: dopo un’esperienza alla Sampdoria, ha lavorato a lungo all’Atalanta, contribuendo allo sviluppo e all’efficienza del modello sanitario bergamasco.

Bruzzone affiancherà il responsabile sanitario Roberto Matracia e Davide Lo Nardo, che lo scorso anno ha operato nella Primavera rosanero. Paolo Giordani, specialista del recupero infortuni con precedenti a Parma ed Empoli, sarà invece il punto di riferimento per il rientro progressivo degli infortunati. A completare il nuovo reparto ci saranno anche Rosario Scicchitano – di ritorno dal Venezia – e il confermato staff di fisioterapisti.

Lo staff tecnico di Inzaghi

La ‘rivoluzione’ si completa con lo staff che accompagnerà Filippo Inzaghi nella stagione 2025/26. Il tecnico piacentino sarà affiancato dall’allenatore in seconda Maurizio D’Angelo, dai preparatori atletici Luca Alimonta e Daniele Cominotti, dal match analyst Simone Baggio, dall’allenatore dei portieri Federico Orlandi e dal collaboratore tecnico Evans Soligo.

Ad eccezione di Orlandi, in arrivo dalla FeralpiSalò, tutti i membri dello staff hanno già lavorato con Inzaghi nella precedente esperienza al Pisa. Una menzione speciale va proprio a Soligo, ex centrocampista del Palermo ai tempi di Zamparini: arrivato nel 2002 dal Venezia, ha collezionato 9 presenze in maglia rosanero nella stagione della promozione in Serie A.

Chi lascia Palermo

Con l’arrivo di nuove figure, c’è anche chi saluta. Il medico sociale Bruno Massa, arrivato a Palermo la scorsa estate insieme all’ex ds Morgan De Sanctis, lascia il club dopo una sola stagione per entrare a far parte dello staff sanitario dell’Udinese in Serie A. Con lui lasciano anche il fisioterapista Fabio Cavera e Giuseppe Puleo, addetto al recupero infortuni. La nuova organizzazione riflette la volontà della dirigenza di voltare pagina rispetto al recente passato.

