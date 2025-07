Calciomercato Palermo, Bani o Cistana per la difesa: si decide lunedì

Mattia Bani resta la priorità per il reparto arretrato del Palermo. La società rosanero è alla ricerca di un difensore esperto, capace di garantire solidità fisica e affidabilità e il centrale del Genoa rappresenta il profilo ideale in tal senso. Tuttavia, la trattativa si presenta tutt’altro che semplice.

Bani ha un contratto in vigore con il Genoa fino al giugno 2026 e si trova ad affrontare un bivio importante: accettare l’offerta di rinnovo fino al 2027 da parte del club ligure oppure scegliere il progetto del Palermo, che lo accoglierebbe con un contratto pluriennale e un ruolo centrale nella nuova difesa.

Nodo Genoa: niente via libera gratuito

Il Genoa è stato chiaro con il giocatore e con il Palermo: non c’è alcuna intenzione di lasciarlo partire a parametro zero. Una posizione diversa da quella di Emmanuel Gyasi, che si svincolerà invece gratuitamente dall’Empoli (contratto in scadenza nel 2026) prima di firmare con i rosanero.





Il club siciliano, consapevole della complessità della situazione, non ha intenzione di attendere all’infinito. La dirigenza si è posta come scadenza il fine settimana: se entro lunedì non ci sarà una risposta chiara da parte di Bani, verrà imboccata un’altra strada. E l’alternativa è già stata individuata da tempo.

Cistana, trattativa già avviata

Il Palermo ha già avviato da giorni i contatti con Andrea Cistana. Il difensore classe 1997 è attualmente svincolato dopo la mancata iscrizione del Brescia al campionato di Serie C e attende una chiamata dalla Sicilia per iniziare una nuova avventura.

Prima di procedere, però, sarà necessario capire le intenzioni definitive di Bani. L’impressione è che si tratti di una scelta aut-aut: uno dei due arriverà, ma non entrambi. Una volta chiarito il destino del centrale del Genoa, il Palermo affonderà il colpo definitivo.

LEGGI ANCHE

PALERMO, GYASI A UN PASSO DALLA FIRMA