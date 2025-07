Calciomercato Palermo, Gyasi a un passo dalla firma: pronto un biennale

Il Palermo ha virato con decisione su Emmanuel Gyasi. Dopo il naufragio della trattativa per riportare in rosanero Salvatore Elia, il club non si è fatto trovare impreparato e ha chiuso l’operazione per l’esterno dell’Empoli, pronto a vestire la maglia rosa.

Per Gyasi è già stato definito un contratto biennale: manca solo la firma dell’esterno e poi l’annuncio ufficiale. Tuttavia, in un mercato dove tutto può cambiare rapidamente, il club mantiene cautela. Nato a Palermo nel 1994 da genitori ghanesi, Gyasi si svincolerà a parametro zero dopo la risoluzione del contratto con l’Empoli, originariamente in scadenza nel giugno 2026.

Operazione costruita in poche ore

La trattativa si è sviluppata e conclusa in poche ore. Il Palermo seguiva Gyasi da diversi giorni, viste le difficoltà nel riportare Elia in Sicilia, soprattutto legate all’accordo con l’entourage del giocatore. Dopo una settimana di contatti infruttuosi per quest’ultimo, il direttore sportivo Carlo Osti ha deciso di puntare con decisione sull’esterno dell’Empoli, inizialmente considerato un’alternativa.





Il club ha quindi accelerato i tempi e raggiunto l’accordo in modo rapido, dimostrando tempestività e chiarezza di intenti. Gyasi era tenuto sotto osservazione e appena si è aperto uno spiraglio, la dirigenza rosanero ha affondato il colpo.

Esperienza, duttilità e ritorno in B

Con questo innesto, il Palermo rinforza la corsia destra con un giocatore dalla grande esperienza. Gyasi è nato come esterno offensivo ma negli ultimi anni si è adattato a giocare come tornante a tutta fascia, dimostrando spirito di sacrificio e duttilità tattica.

In carriera ha collezionato ben 178 presenze in Serie A, mentre l’ultima esperienza in B risale alla stagione 2019/20, quando con lo Spezia mise a segno 8 gol in 33 partite. Giocatore polivalente, può agire su entrambe le fasce – pur essendo destro – e ha anche ricoperto il ruolo di falsa punta in alcune occasioni. Un innesto prezioso per la rosa di Inzaghi.

