Calciomercato Palermo, frenata per Elia: Gyasi riprende quota

Potrebbe clamorosamente sfumare all’ultima curva la trattativa tra il Palermo e Salvatore Elia. Quando tutto sembrava definito, con un accordo raggiunto per un contratto triennale, è arrivata una brusca frenata che ha irritato non poco la dirigenza rosanero. A far saltare l’intesa sarebbero stati alcuni dettagli che, come spesso accade nel calciomercato, possono fare la differenza.

Nonostante il rallentamento, le parti potrebbero provare a ricucire nei prossimi giorni, ma intanto il Palermo non resta a guardare e ha già iniziato a valutare alternative concrete. Il nome in cima alla lista è quello di Emmanuel Gyasi, esterno destro dell’Empoli, nato proprio a Palermo e già da tempo nel mirino del d.s. Carlo Osti.

Gyasi in risalita: sarà lui il rinforzo per la fascia?

La pista Gyasi, monitorata attentamente nelle scorse settimane, sembrava essersi raffreddata proprio per la chiusura imminente dell’affare Elia. Ma il rallentamento improvviso ha rimesso tutto in discussione e ora il giocatore dell’Empoli è tornato prepotentemente in corsa.





La società rosanero è determinata a rinforzare la corsia di destra e punta a chiudere l’operazione quanto prima. Gli sviluppi sono attesi nelle prossime ore, ma la sensazione è che, salvo colpi di scena, Gyasi possa diventare il nuovo esterno del Palermo. In ogni caso, uno tra Elia e Gyasi vestirà la maglia rosanero: la scelta è ormai alle battute finali.

LEGGI ANCHE

ABBONAMENTI PALERMO, IL DATO AGGIORNATO