Perinetti: “Venezia principale antagonista del Palermo di Inzaghi”

“Non sappiamo ancora le intenzioni del nuovo Monza. C’è movimento attorno al Venezia che sta puntando giocatori importanti. Se cederà dei big come Nicolussi Caviglia investirà. Il Venezia si propone come la principale antagonista del Palermo di Inzaghi“.

Questo l’intervento di Giorgio Perinetti, intervistato da Tuttomercatoweb su vari temi tra cui la serie B. Il ds ha anche espresso un parere sulla nuova avventura al l’Athletic Palermo.

“Una scelta tra il personale, il romantico e la voglia di un calcio più genuino. Ho voluto dare corpo ad un progetto avviato molto bene dai soci del club in questi anni. C’è voglia di assestarsi e crescere nel tempo”.





“Non saremmo coerenti con quello che stiamo dicendo se pensassimo di fare subito il salto di categoria. Il reperimento degli under non è mai facile, ma daremo al nostro tecnico, Ferraro, una squadra in grado di centrare l’obiettivo minimo della salvezza e stabilizzarsi in categoria”.