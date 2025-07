GdS – “Palermo, Ceccaroni: il leader in cerca di consacrazione

“Un carisma che non lo abbandona mai, in campo e fuori, e un ruolo di primo piano nel Palermo che verrà”. Questo l’incipit del Giornale di Sicilia che si sofferma su Ceccaroni e sul suo ruolo in rosanero.

La prossima stagione rappresenterà la terza in rosanero per lui: nelle prime due stagioni la Serie A è sempre rimasta un obiettivo non raggiunto. Tuttavia, mentre nel 2023/24 l’ex Venezia ha dovuto fare i conti con diversi infortuni, nella stagione 2024/25 la sua condizione fisica è decisamente migliorata.

In un contesto generale di difficoltà sotto la guida tecnica di Dionisi, Ceccaroni si è distinto come il giocatore che ha mostrato il progresso più evidente nelle proprie prestazioni, adattandosi con successo sia al ruolo di terzino nella linea a quattro sia a quello di braccetto nella linea a tre, sempre sulla fascia sinistra.





Si è dimostrato incisivo in fase offensiva, tanto da poter sostituire all’occorrenza anche l’esterno a tutta fascia, e attento nelle letture difensive, sia negli uno contro uno che nelle diagonali. Tra le numerose modifiche tattiche introdotte da Dionisi, quella relativa al numero 32 è stata l’unica ad aver dato risultati concreti.