“Calciomercato LIVE”, il gran finale: la puntata del 10 luglio

Gran finale per “Calciomercato LIVE”, la fortunata trasmissione di Guido Monastra e Roberto Parisi. L’ultima puntata, come sempre, andrà in onda a partire dalle 19.45 dalla pizzeria “La Braciera in Villa” di via dei Quartieri.

Tra gli ospiti Giorgio Perinetti, nuovo direttore generale dell’Athletic Palermo e da oltre 40 anni profondo conoscitore del calciomercato; Alessio Alaimo, esperto di mercato di TMW e Lores Varela, ex giocatore rosanero e uno dei probabili nuovi acquisti dell’Athletic Palermo. Ma non mancheranno le sorprese, come è avvenuto in ogni puntata della trasmissione, che ha fatto registrare numeri record.