Palermo, Audero priorità per la porta: non ha partecipato ai test col Como

Il Palermo continua a puntare su Emil Audero per la porta della prossima stagione. Nonostante la trattativa sia complessa sotto il profilo economico, il club rosanero non ha mai smesso di lavorare per riportare il portiere in Sicilia. Audero ha concluso il suo prestito secco con i rosa ed è tornato formalmente al Como, ma sia il giocatore che la dirigenza del Palermo condividono la volontà di proseguire insieme.

Il problema principale riguarda le richieste del Como, forte della sua solidità finanziaria, e l’ingaggio del portiere, considerato ‘da Serie A’. Ciononostante, l’impressione è che la cessione di Audero sia solo questione di tempo: il giocatore non ha partecipato ai test fisici di inizio ritiro con il Como, ulteriore segnale di un addio imminente. Resta da capire se il Palermo riuscirà a chiudere l’accordo nelle prossime settimane.

Gomis in ritiro, Desplanches in uscita

Nel frattempo, il Palermo si prepara al ritiro estivo con Alfred Gomis tra i pali. Sarà lui a giocarsi le sue chance, con Inzaghi che ne valuterà la condizione e il rendimento. Se il portiere francese dovesse convincere, potrebbe anche partire titolare nella prossima stagione, orientando il club a cercare solo un secondo affidabile. L’idea generale è comunque quella di puntare su Audero.





In ritiro ci sarà anche Sebastiano Desplanches, ma il suo destino è ormai segnato: il giovane portiere partirà in prestito verso un altro club di Serie B, per proseguire il suo percorso di crescita con maggiore continuità e meno pressioni.

