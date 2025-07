Calciomercato Serie A, Immobile è un nuovo giocatore del Bologna / UFFICIALE

Ciro Immobile è un nuovo giocatore del Bologna. Il club felsineo ha annunciato l’arrivo del centravanti italiano con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito. Immobile torna in Italia dopo una parentesi in Turchia con la maglia del Beşiktas, dove ha collezionato 30 presenze e messo a segno 15 gol. Con il Bologna ha firmato un contratto annuale, con opzione per il secondo anno.

Il suo arrivo rappresenta un innesto di grande esperienza per il reparto offensivo rossoblu. I numeri registrati con la Lazio nella sua ultima esperienza in Serie A parlano chiaro: 270 presenze e ben 169 gol con la maglia biancoceleste. Statistiche che dimostrano quanto Immobile possa essere un elemento fondamentale per il Bologna, impegnato nella prossima stagione anche in Europa League.

IL COMUNICATO UFFICIALE

Il Bologna FC 1909 comunica di avere acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Ciro Immobile.





Classe 1990, fra i migliori attaccanti della propria generazione, Ciro raggiunge Bologna seguendo il solco dei grandi campioni che, da Baggio e Signori in poi, hanno deciso di vivere in rossoblù una seconda e trionfale giovinezza, come Gilardino, Di Vaio e in tempi più recenti Palacio. 201 gol in Serie A dal 2008 ad oggi, nessuno come lui, in generale è l’ottavo marcatore di tutti i tempi del nostro massimo campionato, del quale per ben 4 volte si è laureato capocannoniere, facendo segnare anche il record (36) di gol realizzati in una singola stagione, la 2019-20. Due anni prima è stato anche miglior marcatore dell’Europa League.

Centravanti di piede destro capace di spaziare su tutto il fronte d’attacco, cresciuto nei settori giovanili del Sorrento prima e della Juventus poi, emerge nelle stagioni passate al Pescara e al Torino. Della Lazio diventa poi icona e miglior marcatore di sempre, 207 gol in 340 partite, una media assolutamente fuori dal comune e che gli vale una Scarpa d’Oro in bacheca, il riconoscimento conferito al giocatore che, durante la stagione europea, ha ottenuto il miglior punteggio calcolato moltiplicando il numero di reti messe a segno in campionato per il coefficiente di difficoltà del campionato stesso.

A livello collettivo, come squadra, Immobile conta un campionato di Serie B (stagione 2011/12) con il Pescara, una Supercoppa di Germania (nel 2014) con il Borussia Dortmund, una Coppa Italia (2018/19) e due Supercoppe italiane (nel 2017 e nel 2019) con la Lazio e una Supercoppa di Turchia (nel 2024) con il Beşiktaş, al termine di un’annata da 19 gol in 41 partite. Con 17 reti in 57 presenze azzurre è inoltre al 16° posto nella relativa classifica storica dei realizzatori della Nazionale.

