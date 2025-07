Sampdoria, il saluto di Evani e Lombardo: “La stima dei tifosi vale più di un contratto”

Alberico Evani e Attilio Lombardo salutano la Sampdoria. Dopo la “rocambolesca” salvezza raggiunta tramite i playout di Serie B (sconfitta la Salernitana nel doppio confronto, prima i blucerchiati erano stati ripescati a causa della penalizzazione del Brescia) i due tecnici e vecchie chiamati a salvare la squadra non sono stati confermati, con il club che sta virando verso altri nomi. A oggi la Sampdoria è l’unica squadra che non ha ufficializzato l’allenatore.

Le parole di Evani e Lombardo

“Il mio compito è terminato il 22 Giugno, ma sono consapevole che insieme abbiamo contribuito a riscrivere la storia della Sampdoria e che questa storia deve continuare a essere scritta. Una storia di cuore nata per me tanti anni fa e che in questi mesi ho potuto rivivere. Proprio per questo ho accettato questa sfida, sacrificando i miei affetti, il mio tempo, la mia vita privata, per l’affetto che mi lega a questa maglia e ai suoi tifosi.

Con coraggio abbiamo affrontato un campionato ‘maledetto’ e lo abbiamo ripreso sul campo grazie a una squadra che ha saputo rialzarsi e ribaltare una stagione che ci stava condannando. Una condanna che voi tifosi siete riusciti a ingoiare e a superare per continuare a sostenerci. Questa è la mia più grande vittoria, l’essere consapevole di avervi avuto e avervi ancora al mio fianco.





“Sono grato di ricevere messaggi di stima da parte vostra perché per me valgono molto più di un contratto e mi fanno capire che ho lavorato al meglio. Conquistare un tifoso non è come conquistare un titolo. È molto di più, almeno per me, perché è qualcosa che rimane per sempre in un mondo dove la settimana dopo non si ricordano quello che hai dato sul campo la partita precedente.

Voglio in ultimo ringraziare i miei ragazzi, che ho potuto apprezzare a 360 gradi. Il giocatore non è solo tecnica o tattica, ma è anche testa e cuore e loro dal lato sportivo e soprattutto umano mi hanno dato tutto. Sono tutti dei professionisti seri , delle persone di livello, anche e soprattutto quelli che hanno avuto meno spazio per esprimersi in campo. Giocatori e tifosi della Samp un connubio perfetto a cui spero di aver dato quel tocco in più…voi lo avete dato sicuramente a me. Per sempre grato”, ha detto Evani.

“Tifosi Sampdoriani, ci sono emozioni che non si possono descrivere, che fanno spazio solo nel mio cuore e che resteranno la, senza bisogno di dire altre parole. Tornare a casa per me è stata un’emozione indescrivibile. Speravo che questo momento non arrivasse mai, ma niente e nessuno potranno mai cancellare questi 3 mesi passati insieme. Ho messo tutto me stesso, energia, determinazione, spirito, appartenenza e amore vero per questi colori, i più belli del mondo. Sarò sempre con voi. OVUNQUE SARAI, OVUNQUE IO SARÒ”, ha detto Lombardo.