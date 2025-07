TMW – Il Palermo guarda in casa Atalanta. Si lavora per il prestito di Cittadini

Nome nuovo per la difesa del Palermo: si tratta di Giorgio Cittadini, difensore classe 2002 di proprietà dell’Atalanta. Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, i rosanero starebbero lavorando per portare il difensore in prestito.

Cittadini ha esperienze sia in A che in B: Il suo debutto in Serie A è arrivato nel gennaio 2022, proprio con l’Atalanta, ma nel campionato maggiore ha vestito anche le maglie di Monza e Genoa. In B, durante la passata stagione, ha vestito la maglia del Frosinone, ma l’unica stagione in cui ha giocato con continuità è stata la 2022/23, con la maglia del Modena.

Non si tratta comunque di una trattativa prioritaria per i rosanero, che sul versante difensivo sono concentrati sull’affare Castana, strettamente collegato anche alle intenzioni di Bani. Il Palermo sceglierà uno dei due come esperto profilo per la categoria.





