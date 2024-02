Darmian: “Mi rimane tantissimo del Palermo, era il mio primo anno in A e sarò sempre grato”

L’ex rosanero Matteo Darmian, ora all’Inter, ha ancora il Palermo nel cuore. Lo ha confermato in un’intervista rilasciata a Radio Serie A in cui ha ripercorso il suo passato.

“Mi rimane tantissimo del Palermo – ha detto -. Era il mio primo anno di Serie A, in una squadra forte che giocò l’Europa League e arrivò in finale di Coppa Italia”.

“Mi sono potuto realmente confrontare con la Serie A, anche se non giocavo tantissimo. Ne sarò sempre grato. Osservo e cerco di fare le mie riflessioni”.

“Sono uno molto pacato, mi piace esserlo ed essere normale in questo mondo che ad oggi crea molto caos. Essere sè stessi in ogni situazione e in ogni momento è un valore aggiunto”, conclude.