Cremonese – Palermo, le probabili formazioni: tante conferme tra i rosa

(AGGIORNATO IL 22 FEBBRAIO, ORE 11.16). Ecco le probabili formazioni di Cremonese – Palermo, match valido per la 26a giornata della Serie B 2023/24 (appuntamento sabato 24 febbraio, alle ore 14.00, stadio “ Giovanni Zini” di Cremona):

CREMONESE (3-5-2): Jungdal; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Sernicola, Pickel, Castagnetti, Falletti, Johnsen; Vazquez, Coda.

Indisponibili: Buonaiuto, Collocolo, Tuia, Rocchetti

Squalificati: /

PALERMO (4-2-3-1): Pigliacelli; Diakité, Nedelcearu, Ceccaroni, Aurelio; Gomes, Segre; Di Mariano, Ranocchia, Di Francesco; Brunori.

Indisponibili: Desplanches, Lucioni, Lund, Graves

Squalificati: /

Squadra che vince (e convince) non si cambia. Eugenio Corini sceglie la strada della continuità e a Cremona conferma in toto la formazione che ha battuto il Como. Non ci dovrebbero essere grossi dubbi anche perché gli indisponibili rimangono Desplanches, Lucioni, Lund e Graves, tutti alle prese con i rispettivi infortuni.

DIFESA

In porta c’è Pigliacelli mentre la linea a quattro è composta da Diakité a destra, Nedelcearu e Ceccaroni al centro, con la conferma di Aurelio sulla sinistra. Lund, infatti, è ancora in fase di recupero dall’infortunio.

CENTROCAMPO

Più passano le partite, più sembra chiaro il nuovo sistema di gioco del Palermo. Ranocchia, infatti, agisce stabilmente in posizione centrale, dietro Brunori, in un 4-2-3-1. A centrocampo, quindi, Gomes e Segre fungono da mediani. Difficile modificare assetto o uomini, il reparto sta facendo la differenza.

ATTACCO

Pochi dubbi anche in questo reparto. Di Mariano è in ottima forma e viene confermato a destra; sulla sinistra c’è Di Francesco mentre Brunori al centro è intoccabile.

