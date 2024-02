Cremonese – Palermo, il doppio ex Bencina: “Mi aspetto un match aperto e interessante”

Claudio Bencina è il doppio ex di Cremonese e Palermo. In rosanero 31 partite nel 1980, poi il passaggio in grigiorosso con 231 presenze dal 1981 all’88. Oggi allena i ragazzini, insegnando calcio ai piccoli del Torrazzo. In un’intervista per la Provincia di Cremona, ha parlato dell’imminente big match.

“Si incontrano due squadre di livello, allenate da due tecnici preparati. Stroppa sta facendo giocare molto bene la Cremonese, a Corini sono serviti i tempi giusti per trovare la formula ideale e adesso il suo Palermo è in grande forma. Insomma, un match aperto e interessante“, afferma.

“A Palermo la carica della gente è pazzesca – continua – . C’è un amore verso la squadra della città incredibile. Anche dentro lo stadio l’atmosfera è molto coinvolgente. Ho giocato al “Barbera” gare con 40.000 persone e vi assicuro che arriva una carica in più. A Cremona si può lavorare con più pazienza, focalizzando al massimo l’attenzione. Anche allo “Zini” c’è grande coinvolgimento che ti fa sentire responsabilizzato”.

