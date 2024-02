Nadal, dopo Federer tocca anche a lui: ‘Ormai manca pochissimo’ | Spunta la data del ritiro

Tutti i grandi atleti prima o poi hanno a che fare con momenti di difficoltà che sembrano insormontabili: per Nadal le cose non vanno bene. Il campione maiorchino ha già saltato parecchi tornei a causa di molti guai fisici e il ritiro sembra sempre più vicino.

Essere un atleta ad altissimi livelli è qualcosa di molto complicato. Guardare come alcuni professionisti si cimentano nel loro sport di competenza è un vero spettacolo per gli occhi. Raramente, però, ci soffermiamo a pensare quanto lavoro ci sia dietro quelle prestazioni.

Per riuscire a performare in maniera ottimale in qualsiasi sport, la preparazione è fondamentale. Ogni disciplina richiede l’applicazione quotidiana in maniera differente. In alcuni ambiti c’è bisogno di allenare la resistenza, in altre invece l’esplosività e il dinamismo.

Alcuni sportivi sono riusciti a performare ad altissimi livelli fino a età molto avanzate, ma la stragrande maggioranza decide di fermarsi a un certo punto. Chi riesce a mantenere alta l’asticella compie qualcosa di veramente complicato.

Il tennis, poi, è uno sport del tutto particolare. Qui gli scatti e la resistenza sono due elementi fondamentali, e l’atletismo dei tennisti è messo a dura prova nell’arco delle stagioni che si susseguono. Questo discorso sta ora diventando molto importante per uno dei più grandi campioni della storia del tennis.

Tanti guai fisici per Rafa Nadal

Rafael Nadal ha conquistato di tutto nella sua carriera. Tantissime volte ha illuminato gli occhi degli appassionati con prestazioni incredibili che l’hanno portato a essere il primo al mondo per 209 settimane in tutta la sua carriera.

Nel corso della sua carriera ha conquistato di tutto, e ora Nadal si appresta a compiere 38 anni. Già da qualche tempo il suo fisico ha iniziato a causargli qualche guaio, ultimo dei quali una lesione muscolare molto fastidiosa.

Il ritiro di Nadal potrebbe essere alle porte

Nadal ha dovuto così annunciare il suo ritiro dall’ATP 250 di Doha. A far riflettere, però, sono state le sue dichiarazioni. Il tennista spagnolo è sembrato piuttosto colpito da questo forfait, comunicando che ogni infortunio rischia di essere un passo indietro per la sua condizione. Ora l’obiettivo sono i prossimi tornei in calendario.

Dopo un incontro contro il suo erede, Carlos Alcaraz, sarà il momento degli Indian Wells, seguiti a ruota dalla terra battuta del Masters 1000 di Montecarlo. Quello che sembra filtrare, però, è che ulteriori problemi fisici rischierebbero di mettere definitivamente fine alla carriera di Nadal.