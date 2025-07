Palermo, la campagna abbonamenti inizia col piede giusto: il dato aggiornato

La campagna abbonamenti del Palermo inizia col piede giusto. La società rosanero ha annunciato sui social che dopo le prime 24 ore di vendita in prelazione sono già 2.542 le tessere rinnovate per la stagione 2025/26.

L’obiettivo del Palermo è superare il totale degli abbonati registrato lo scorso anno, pari a 13.680 tessere. La fase di prelazione è partita con slancio, spinta dal rinnovato entusiasmo che accompagna l’arrivo di Filippo Inzaghi sulla panchina rosanero. Un cambio alla guida tecnica che ha riportato fiducia e ottimismo tra i tifosi, dopo le tensioni e le delusioni della passata stagione.

La campagna è iniziata lunedì 7 luglio. Prezzi bloccati rispetto alla scorsa stagione e vantaggi consistenti per vecchi e nuovi abbonati: fino al 65% di risparmio e fino a 12 partite gratuite per gli under 16. Dal 7 al 20 luglio spazio ai rinnovi, dal 10 le nuove sottoscrizioni sui posti non confermati. Dal 22 luglio via alla vendita libera.





Un posto in curva costa 198 euro in prelazione, 235 in vendita libera. Anche il pagamento rateale sarà disponibile online.

