Athletic Palermo, Ferraro è il nuovo allenatore: ritiro dal 28 luglio

L’Athletic Club Palermo ha ufficializzato il nome del nuovo allenatore per la stagione 2025/2026: sarà Emanuele Ferraro a guidare la prima squadra nella storica prima avventura del club in Serie D. La scelta è stata comunicata con una nota ufficiale dalla società, che ha confermato la piena fiducia nel tecnico siciliano.

Classe 1978, originario di Santa Teresa di Riva, Ferraro ha maturato esperienze significative nel settore giovanile della Salernitana e sulle panchine di FC Messina, Biancavilla, Jonica e Sant’Agata, oltre al ruolo di vice all’ACR Messina e un’esperienza tra le giovanili del Cosenza.

“Orgoglioso di far parte di questo progetto”

“Per me è un giorno importante – ha dichiarato Ferraro – sono fiero e orgoglioso di questo incaric”. Il nuovo tecnico ha voluto ringraziare il direttore sportivo Giampiero Clemente per la fiducia riposta in lui, e ha elogiato il direttore generale Giorgio Perinetti, definendolo “una figura di grande spessore umano e una risorsa preziosa del calcio italiano”.





Ferraro ha parlato di valori autentici e programmazione seria come elementi che lo hanno convinto fin dal primo incontro con il presidente Gaetano Conte e i soci del club. “Mi impegnerò con tutto me stesso, con lavoro e professionalità, per onorare questa opportunità”, ha concluso.

“Ferraro è il profilo giusto per crescere ancora”

Soddisfazione anche da parte della dirigenza. Il direttore generale Perinetti ha spiegato così la scelta del nuovo allenatore: “Riteniamo di aver individuato in Ferraro il profilo giusto per proseguire il nostro percorso di crescita. Ci ha colpito la sua chiarezza, la motivazione e la capacità nella gestione del gruppo”.

Una linea condivisa anche dal direttore sportivo Clemente, che ha sottolineato come Ferraro abbia sposato con convinzione un progetto ambizioso ma concreto: “Ha accettato fin da subito una sfida che punta alla valorizzazione dei giovani e al raggiungimento dell’obiettivo salvezza, con entusiasmo e competenza”.

Al via la storica prima stagione in Serie D

Ferraro sarà dunque il protagonista in panchina della prima stagione dell’Athletic Club Palermo in Serie D, il cui debutto ufficiale è previsto per il 24 agosto con il turno preliminare di Coppa Italia Serie D.

La presentazione alla stampa del nuovo tecnico si terrà nei prossimi giorni. L’Athletic andrà in ritiro a Monreale dal 28 luglio fino a metà agosto.

