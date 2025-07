Gravina: “Baldini tra le opzioni per la panchina dell’Italia U21”

Gabriele Gravina, presidente della Figc, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport per parlare del futuro della Nazionale Under 21. Al centro delle riflessioni c’è il nome di Silvio Baldini, sempre più vicino a sedersi sulla panchina degli azzurrini.

“In settimana definiremo tutti i quadri tecnici. Abbiamo diverse pedine da mettere al loro posto. Silvio Baldini è una di queste pedine: ci stiamo parlando e stiamo facendo delle valutazioni. Le sue capacità come tecnico non si discutono. È noto per la sua spiccata toscanità, che lo porta a essere molto diretto. Esprime concetti in maniera veloce ed efficace”, dice.

Baldini, ex allenatore di Palermo e Pescara tra le altre, è reduce dalla recente esperienza proprio con il club abruzzese, con cui ha conquistato una storica promozione in Serie B, superando la Ternana nella finale dei playoff. Un profilo di grande esperienza, che potrebbe dare nuova linfa al progetto dell’Italia Under 21, reduce da una deludente eliminazione ai quarti di finale dell’Europeo di categoria contro la Germania.





