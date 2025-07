Trapani, tre cessioni al Guidonia. Arriva Stefano Negro

Altra giornata di movimenti di mercato in casa Trapani: il club granata ha ufficializzato l’acquisto di Stefano Negro, difensore che ha giocato le ultime stagioni in Serie B al Cittadella. Inoltre, il club ha comunicato le cessioni di Zuppel, Cristini e Zappella al Guidonia neopromosso in Serie C.

IL COMUNICATO

La società FC Trapani 1905 comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Stefano Negro. Difensore centrale classe 1995 nato a Biella, è cresciuto nel settore giovanile della Pro Vercelli con cui ha debuttato in prima squadra. Successivamente tanta esperienza tra i professionisti con le maglie di Monza, Viterbese, Perugia, Triestina e Pordenone. Nelle ultime due stagioni sportive (2023/2024 – 2024/2025) ha militato in serie B con il Cittadella, collezionando 28 presenze e 2 reti tra campionato e coppa Italia.

«Ho scelto Trapani perché il mio obiettivo è quello di tornare a giocare in Serie B il prima possibile e so che a Trapani, oltre che ad essere una piazza calda e importante, ci sono i mezzi per puntare a vincere», ha dichiarato il neo giocatore granata. «In più avendo vinto in carriera sia il girone A di serie C a Monza, sia il girone B a Perugia, tornare in serie B dal girone C – anche se è probabilmente il più tosto – è un obbiettivo che voglio raggiungere. Per quanto riguarda le mie caratteristiche – conclude – sono un giocatore a cui piace adattarsi a tutti i modi di giocare, ma sicuramente mi sento forte nel gioco aereo, sia in fase difensiva che offensiva».





La società FC Trapani 1905 comunica il trasferimento al Guidonia Montecelio 1937 Fc del calciatore Diego Zuppel, rientrato dal prestito al Latina. L’attaccante, classe 2002, passa alla società romana in prestito con diritto di riscatto. Al Guidonia si trasferiscono, a titolo definitivo, anche i difensori Andre Cristini – già in prestito alla società capitolina scorsa stagione – e Davide Zappella arrivato a Trapani durante la sessione invernale di calciomercato. Per Zappella sono state 7 le presenze con la maglia granata. A Zuppel, Cristini e Zappella il ringraziamento per l’impegno profuso.