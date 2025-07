Mercato, abbonamenti, amichevole col City: stasera “Calciomercato LIVE” dalle 19.45

L’arrivo ufficiale di Augello, le trattative di calciomercato, la campagna abbonamenti appena iniziata, il nuovo look total pink, l’amichevole di lusso con il Manchester City, l’imminente ritiro in Valle d’Aosta, che comincerà domenica: sono tantissimi gli argomenti di attualità che saranno al centro della nuova puntata di “Calciomercato LIVE”, la trasmissione dedicata al Palermo condotta da Guido Monastra e Roberto Parisi.

“Calciomercato LIVE” torna stasera, martedì 8 luglio, a partire dalle 19.45, dalla pizzeria “La Braciera in villa”, all’interno della suggestiva villa Lampedusa di via dei Quartieri a Palermo. La trasmissione sarà visibile sulla pagina Facebook e sul sito di Stadionews. Come sempre non mancheranno le sorprese.

Il pubblico da casa potrà interagire attraverso i commenti (possibilmente ironici) e le domande a cui risponderanno il direttore di Stadionews, Guido Monastra, e Roberto Parisi.





