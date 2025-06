Palermo, ecco come sarà il completino per la prossima stagione: domina il rosa / FOTO

Un completino così non si era mai visto. Il Palermo ha presentato ufficialmente la nuova maglia per la stagione 2025/26 e contestualmente sullo store rosanero sono già disponibili all’acquisto anche pantaloncini e calze.

Il Palermo, l’anno prossimo, giocherà completamente in rosa. I pantaloncini, infatti, saranno rosa, così come le calze. Una scelta monocromatica audace che coinvolge anche gli sponsor, tutti in tonalità coordinate, a partire da Sicily by Car, per la prima volta unico brand sulla parte frontale della maglia.

Sono rimaste poche le tracce di nero nel completino del primo kit. Una striscia su colletto e maniche della maglia, mentre pantaloncini e calze sono totalmente in rosa.





