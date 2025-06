Palermo, presentata la nuova maglia per la stagione 2025/26

Il Palermo ha presentato ufficialmente il nuovo Home Kit per la stagione 2025/2026, firmato PUMA, con una scelta rivoluzionaria: per la prima volta nella storia del club, la divisa sarà interamente rosa. La presentazione è avvenuta ieri sera in grande stile, sul palco del Radio Italia Live – Il Concerto, davanti a oltre 50.000 spettatori al Foro Italico di Palermo.

Il nuovo kit, che sarà indossato da tutte le squadre del club – maschile, femminile e giovanile – celebra l’identità rosanero con una tonalità Team Light Pink, arricchita da dettagli in Bright Pink. Una scelta monocromatica audace che coinvolge anche gli sponsor, tutti in tonalità coordinate, a partire da Sicily by Car, per la prima volta unico brand sulla parte frontale della maglia.

Tecnologia, stile e appartenenza: il Palermo veste innovazione

Realizzata con tessuti in poliestere riciclato e dotata della tecnologia PUMA dryCELL per la termoregolazione, la maglia coniuga comfort e sostenibilità grazie al sistema RE:FIBRE, che impiega almeno il 95% di rifiuti tessili riciclati. Completano il design il badge del club in rilievo 3D e il motto “Siamo Aquile” sul retro del colletto.





A raccontare la nuova identità rosanero sul palco, il presidente Dario Mirri, il capitano Matteo Brunori e il presidente di Sicily by Car Tommaso Dragotto, con la sorpresa dell’ingresso di Filippo Inzaghi. Il nuovo tecnico rosanero, accolto da un’ovazione, ha simbolicamente abbracciato il pubblico nella sua prima uscita pubblica da allenatore del Palermo.

La nota del Palermo

PUMA e il Palermo sono orgogliosi di presentare il nuovo Home Kit che sarà indossato dalle squadre maschili, femminili e giovanili nella stagione calcistica 2025/2026, un simbolo di identità, orgoglio e innovazione, progettato per rappresentare al meglio l’heritage rosanero.

Il nuovo Home Kit celebra quindi il rosa, l’identità eterna del Palermo, con una colorway Team Light Pink impreziosita dai badge tono su tono in Bright Pink che donano carattere e modernità al look. Questa scelta cromatica omaggia la classica maglia Home, enfatizzando l’unicità del club attraverso una palette monocromatica e vibrante, ma lo fa in modo innovativo e originale come mai prima d’ora: per la prima volta nella sua storia, infatti, quest’anno l’intero Home Kit del Palermo sarà all-pink.

Il girocollo a maglia piatta è pensato per il massimo comfort e una vestibilità elegante, il classico motto “Siamo Aquile” sul colletto posteriore rafforza il senso di appartenenza e lo spirito unico della squadra. Il badge del club è stampato in silicone 3D: il crest rosanero si presenta in rilievo, con un effetto tridimensionale che ne esalta il valore simbolico e la qualità artigianale.

La nuova maglia Home del Palermo FC dalla vestibilità regular combina tessuti in 100% poliestere riciclato con l’avanzata tecnologia di termoregolazione PUMA dryCELL, un sistema di gestione dell’umidità migliorato che assicura la perfetta temperatura corporea. Ideale sia per la partita che per l’uso quotidiano, la maglia è realizzata con l’innovativa recycling technology RE:FIBRE di PUMA e contiene almeno il 95% di rifiuti tessili riciclati. La maglia è tanto una dichiarazione di moda quanto una maglia per performance d’élite.

La scelta di un kit completamente monocromatico per la tenuta Home è una vera rarità nel panorama calcistico italiano e internazionale. La novità ha coinvolto anche gli sponsor, che hanno sposato il concept all-pink e sono applicati in una diversa tonalità di rosa per rispettare il messaggio identitario del nuovo design. A partire dal main partner Sicily by Car, che sarà l’unico brand presente sul fronte della maglia per la prima volta dalla rinascita del Palermo nel 2019. Confermati il back partner inX.aero e lo sleeve partner L.T. Costruzioni, al fianco del Palermo anche nella scorsa stagione.

Per lanciare ufficialmente il nuovo Home Kit il Palermo ha scelto il prestigioso palco di RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO, il più grande evento musicale gratuito organizzato da Radio Italia, che venerdì 27 giugno ha inaugurato l’estate palermitana portando al Foro Italico, davanti a oltre 50mila persone, un cast di artisti di primo piano come Annalisa, Blanco, Francesco Gabbani, Gaia, Negramaro, Noemi, Raf, Rhove, Rkomi, Rose Villain, Tananai e The Kolors. Per l’occasione, dopo l’ingresso del dj Fenoaltea, e I 2 Bomber Del Freestyle che hanno mostrato per la prima volta il kit completo, una delegazione ufficiale del Palermo ha raccontato la nuova maglia e le emozioni collegate alla nuova identità del club per la prossima stagione. Accanto al presidente Dario Mirri, al capitano Matteo Brunori e al presidente di Sicily by Car Tommaso Dragotto, spazio alla visita a sorpresa di Pippo Inzaghi, campione del mondo nel 2006 con la maglia azzurra e nuovo allenatore rosanero, abbracciato dal pubblico palermitano.

