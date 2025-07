Calciomercato Catania: interesse per Capomaggio, per l’attacco piace Corazza

Il Catania punta forte su Galo Capomaggio, centrocampista dell’Audace Cerignola. Gli etnei hanno già presentato un’offerta per l’argentino, ma il club pugliese l’ha ritenuta non ancora idonea. La dirigenza rossazzurra è comunque ottimista ed è pronta a rilanciare e nelle prossime ore è previsto un nuovo incontro con gli agenti del giocatore. Nel frattempo, anche la Salernitana è entrata in corsa con un’offerta ufficiale, alimentando il duello di mercato per il centrocampista legato al Cerignola fino al 2027, con una clausola rescissoria da 350mila euro.

Il Catania sta valutando anche un rinforzo per l’attacco e uno dei nomi sul tavolo è quello di Simone Corazza, attualmente all’Ascoli. L’attaccante classe 1991 è stato allenato da Domenico Toscano ed è un profilo molto gradito al tecnico calabrese. Corazza ha però un contratto lungo con l’Ascoli e molto dipenderà dalla disponibilità della società marchigiana ad intavolare una trattativa. Se ciò dovesse accadere, la pista Catania potrebbe prendere corpo in tempi brevi.

Un altro nome che piace molto è quello di Ivan Varone, anche lui in uscita dall’Ascoli. Il centrocampista è alla ricerca di un progetto ambizioso e il Catania sembra offrire proprio quello che lui cerca. I contatti tra le parti si sono intensificati negli ultimi giorni e si respira un cauto ottimismo sull’esito positivo della trattativa.





