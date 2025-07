Capozucca: “Con Inzaghi vuoi vincere, punto sul Palermo”

Stefano Capozucca, ex direttore sportivo di Genoa e Cagliari tra le altre, è stato intervistato per TMW e ha parlato del prossimo campionato di Serie B, indicando il Palermo come sua favorita per la promozione diretta.

“Se prendi Pippo Inzaghi vuoi vincere: punto sul Palermo – ha ammesso – . Sarà come sempre un campionato combattuto e avvincente, con tre/quattro squadre in lotta. Ma i rosanero hanno preso un allenatore vincente”.

Poi si esprime anche sulla possibilità di vedere Silvio Baldini sulla panchina dell’Italia U21: “Sono felice per Silvio. È una persona che merita. Lo conosco da tanto tempo ed è il coronamento di una carriera un po’ strana. Non è mai stato valorizzato per il suo valore. E sono davvero contento di questa soluzione”.





