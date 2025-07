Chi è Tommaso Augello, il nuovo difensore del Palermo

Tommaso Augello, nato a Milano il 30 agosto 1994, ha iniziato la sua carriera calcistica nel Cimiano, una squadra dilettantistica milanese. Nel 2011 si è trasferito al Pontisola, dove ha disputato tre stagioni in Serie D, affermandosi come titolare nel ruolo di terzino sinistro. Nel 2014 è passato alla Giana Erminio, militando in Lega Pro per tre stagioni.

Nel 2017 è stato acquistato dallo Spezia, dove ha giocato due stagioni in Serie B. Nel 2019 è approdato alla Sampdoria in Serie A, inizialmente in prestito con obbligo di riscatto. Con i blucerchiati ha collezionato 134 presenze e 4 reti in quattro stagioni. Durante questa esperienza ha avuto modo di lavorare insieme a Carlo Osti, in quel momento dirigente della Samp e oggi d.s. del Palermo. Nel 2023 è passato al Cagliari, dove ha giocato due stagioni in Serie A, totalizzando 74 presenze e una rete.

Un esterno affidabile e propositivo

Augello è un esterno sinistro di spinta, abile nei cross e dotato di buona corsa. Si ispira ad Aleksandar Kolarov e ha dimostrato grande affidabilità sia in fase difensiva che offensiva. Nell’ultima stagione con il Cagliari ha fornito 7 assist in 38 presenze, confermando la sua capacità di incidere anche nella metà campo avversaria.





Augello rappresenta l’emblema del calciatore che parte dal basso e arriva al top. Ha iniziato la sua scalata dalla Serie D, poi è passato alla Lega Pro, alla B e si è conquistato con merito la Serie A, dove ha collezionato ben 197 presenze.

Il trasferimento al Palermo

Dopo due stagioni con il Cagliari, Augello ha lasciato il club a parametro zero a causa del mancato rinnovo del contratto. Il Palermo ha colto l’opportunità di ingaggiare un giocatore esperto e affidabile, pronto a rinforzare la corsia sinistra della squadra. Il calciatore ha firmato un contratto biennale con il club rosanero, diventando il primo rinforzo della sessione estiva di calciomercato.

Un innesto importante per le ambizioni del Palermo

L’arrivo di Augello rappresenta un tassello fondamentale per il Palermo, che punta a un campionato di vertice in Serie B con l’obiettivo della promozione. L’esterno porterà esperienza, qualità e affidabilità alla squadra allenata da Filippo Inzaghi, contribuendo a risolvere le criticità sulla fascia sinistra e a rafforzare la rosa in vista della nuova stagione.

