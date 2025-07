CorSport – “Palermo, concreta l’opzione Gyasi. Piace pure Zanon”

“Concreta l’opzione Emmanuel Gyasi (31), esterno dell’Empoli con caratteristiche off ensive. Piace pure Simone Zanon (23)”, scrive il quotidiano.

Elia è considerato un profilo utile ed è in pole, ma per rinforzare la corsia laterale destra in vista della prossima stagione il Palermo guarda anche altrove.

La trattativa con lo Spezia, club proprietario del suo cartellino, non si è ancora definita, e qualora non si dovesse trovare un accordo soddisfacente tra le parti, la dirigenza rosanero è pronta a virare su altri profili.





Tra le alternative concrete figura Emmanuel Gyasi, esterno offensivo di 31 anni attualmente all’Empoli, che rappresenta una soluzione d’esperienza.

Inoltre, piace molto anche Simone Zanon, giovane classe 2001 in forza alla Carrarese, considerato un profilo interessante e in crescita. Infine, si sta valutando anche la possibilità di arrivare a Pol Lirola, laterale spagnolo di 27 anni, attualmente sotto contratto con il Marsiglia. Lo riporta il Corriere dello Sport.